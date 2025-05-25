«Большинство компаний ушли вынужденно»: какие бренды могут вернуться в Россию

Сотни западных компаний, ушедших с нашего рынка в 2022 году, хотят вернуться. Но всех назад не пустят: выберут лишь тех, кто нашей стране реально нужен. Подробности — в материале «Вечерней Москвы».
Президент Владимир Путин рассказал, что на него выходят представители западного бизнеса с просьбой дать им возможность работать в стране. Некоторые, по его словам, уходили из страны «со слезами». Но на возвращение западного бизнеса, по словам президента, нужно смотреть прагматически: если возобновление работы какой-либо компании для России будет невыгодно, мы найдем тысячи причин, чтобы ее не пускать.
— И среди этой тысячи причин 999 будут точно соответствовать требованиям Всемирной торговой организации, уверяю вас. А по одной будем спорить в судах. Лет 15 как минимум, — заявил Путин на встрече с членами «Деловой России».
Президент добавил, что следует учитывать поведение иностранных партнеров и в предыдущие годы.
— И напрасно некоторые иронизируют — дескать, никто из ушедших возвращаться и не собирается. Собираются, — заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
Автоэксперт объяснил, зачем KIA зарегистрировала новые товарные знаки в РФ.
— Большинство западных компаний ушли из России вынужденно, — считает политолог Евгений Мезенцев. — Простой пример — «Макдоналдс». Если бы он остался в России, то резко потерял бы доходы на других рынках. «Если вы кормите русских, значит, мы будем бойкотировать вас здесь!» — сказали бы политически активные граждане США и Евросоюза. А какие-нибудь проукраинские активисты в этих странах вообще могли бы устроить погромы в этих закусочных. Поэтому да, пришлось уходить. Но если политическая ситуация нормализуется, если западным обществам объясняют, что Россия не Мордор, многие тут же вернутся. Рынок-то никуда не делся! Причем рынок богатый. У нас в последние два года ВВП растет больше, чем в США и Евросоюзе — на четыре с лишним процента.
Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин считает, что больше шансов вернуться у тех, кто фактически и не уходил.
— Простой пример — «Самсунг». Правительство Южной Кореи сказало, что бизнес этой страны из России уходит. И салоны корейских иномарок закрылись. А «Самсунг» тихонько остался. И у него есть все шансы нишу свою расширить, — рассказывает Березин.
Также, по его словам, максимально высокие шансы у тех, кто просто «перелогинился» — т.е. сменил бренд.
— Взять, например, «Леруа Мерлен». Он стал называться «Лемана ПРО», но фактически остался тем же магазином. Ему ничего не стоит вернуться и вновь стать «Леруа Мерлен». Или возьмем «Ашан». Он не менял названия, но продал все торговые точки российским партнерам. И может выкупить обратно. Да, заплатит он намного больше, но зато вернет бизнес, который может приносить хороший доход, — пояснил эксперт.
Также, по словам Игоря Березина, легко могут вернуться «Декатлон» и «Данон», тем более что их продукция с рынка фактически и не уходила.
Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев считает, что могут легко вернуться и европейские и южнокорейские автобренды.
— Да, рынок захватили «китайцы». Но удержаться на нем не смогли.
С января количество закрытых дилерских салонов брендов из КНР достигло 213 — больше, чем за весь прошлый год. Эта тенденция фиксируется на фоне резкого падения продаж китайских машин. В первом квартале реализация «большой четверки» («Хавал», «Чери», «Джили» и «Чанган») в России просела в среднем на 31 процент. Динамика обусловлена регулярным повышением утильсбора, высокими кредитными ставками и большими вопросами к качеству китайских авто.
— Сейчас «Мерседесы», «БМВ», «Пежо», «Рено», «Ситроены», «Киа» поставляются, главным образом, через Казахстан и Киргизию, в рамках параллельного импорта, — пояснил Кудрявцев. — Если прямые поставки этих машин возобновятся, цены снизится, а продажи, наоборот, вырастут.
При этом, уверен Березин, вернуться смогут не все.
— «ИКЕА», например, свою нишу потеряла. Ее заняли «Хофф», «Петрович», «Леруа Мерлен» и другие бренды, — пояснил эксперт.
Виктор Кудрявцев, в свою очередь, считает, что и пускать нужно не всех.
— Яркий пример — производители самолетов: боинг и аэробус. Из-за того что Егор Гайдар в свое время дал им «зеленый свет», российское авиастроение было фактически уничтожено. Строить самолеты отечественных марок мы, по сути, перестали. А после введения санкций просто не знали, как эти боинги и аэробусы, которых мы накупили, в условиях санкций обслуживать: нам не продавали детали, не проводили ремонт. Нам нужно перезапускать свою авиационную отрасль! Сейчас строятся новые среднемагистральные самолеты Ту-214. Ну и зачем нам, спрашивается, приглашать на рынок западных конкурентов?
Эксперт уверен: имеет смысл не пускать на наш рынок производителей продуктов.
— Мы успешно отказались и от итальянского пармезана, и от польских яблок. Финскую молочку вполне успешно заменила наша российская и белорусская, — рассуждает Виктор Кудрявцев. — Я думаю, нам нужно завозить, главным образом, технологии, а потом копировать их, как это делают китайцы.
КСТАТИ.
По данным аудиторско-консалтинговой фирмы Kept, с начала СВО из России ушли 62 процента компаний из недружественных стран. Правда, выборка неполная: в нее включены только 300 зарубежных компаний с существенными активами и выручкой не менее 1 млрд рублей в год. Так что реально тех, кто ушел, несколько больше.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Александр Азар, маркетолог:
— Я думаю, прежде всего в Россию пустят компании, которые сохранили в нашей стране какие-то дочерние структуры, рабочие места и свои современные технологии. Иными словами, тех, кто ушел не полностью. Второе требование — отсутствие публичной критики России. Третье — серьезные инвестиции в российскую экономику. Иными словами, вернуться позволят тем, кто не только сам на нас зарабатывает, но при этом и дает заработать нам. При этом, надо понимать, цена входа на российский рынок будет уже выше, чем была раньше: многие ниши теперь заняты.
23 мая стало известно, что отделение компании Mazda в России вновь запустило поставки некоторых моделей в страну через своих партнеров.