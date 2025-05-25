«Большинство компаний ушли вынужденно»: какие бренды могут вернуться в Россию

— Большинство западных компаний ушли из России вынужденно, — считает политолог Евгений Мезенцев. — Простой пример — «Макдоналдс». Если бы он остался в России, то резко потерял бы доходы на других рынках. «Если вы кормите русских, значит, мы будем бойкотировать вас здесь!» — сказали бы политически активные граждане США и Евросоюза. А какие-нибудь проукраинские активисты в этих странах вообще могли бы устроить погромы в этих закусочных. Поэтому да, пришлось уходить. Но если политическая ситуация нормализуется, если западным обществам объясняют, что Россия не Мордор, многие тут же вернутся. Рынок-то никуда не делся! Причем рынок богатый. У нас в последние два года ВВП растет больше, чем в США и Евросоюзе — на четыре с лишним процента.