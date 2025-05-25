Крестный ход и божественная литургия в честь 125-летия Гродненской епархии прошли в Гродно

С раннего утра православные верующие совершили молебен в Борисоглебской (Коложской) церкви и прошли крестным ходом до Свято-Покровского кафедрального собора. «Майскими днями мы собираемся здесь, в храме святых Бориса и Глеба, где пребывает наша епархиальная святыня — Коложская икона с изображением Пресвятой Богородицы. Каждый из нас сегодня решил взять на себя небольшой подвиг в честь Пресвятой Богородицы — прийти, помолиться у этих древних стен, помолчать, порадоваться, поскорбеть, прикоснуться к ризе Пресвятой Богородицы», — сказал архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний.