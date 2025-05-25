Крестный ход и божественная литургия в честь 125-летия Гродненской епархии прошли в Гродно

25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Крестный ход и божественная литургия, которую возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх Всея Беларуси, состоялись в Гродно в честь 125-летия Гродненской православной епархии, а также празднования в честь Коложской иконы Божией Матери, передает корреспондент БЕЛТА.
С раннего утра православные верующие совершили молебен в Борисоглебской (Коложской) церкви и прошли крестным ходом до Свято-Покровского кафедрального собора. «Майскими днями мы собираемся здесь, в храме святых Бориса и Глеба, где пребывает наша епархиальная святыня — Коложская икона с изображением Пресвятой Богородицы. Каждый из нас сегодня решил взять на себя небольшой подвиг в честь Пресвятой Богородицы — прийти, помолиться у этих древних стен, помолчать, порадоваться, поскорбеть, прикоснуться к ризе Пресвятой Богородицы», — сказал архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний.
Пройдя крестным ходом к Свято-Покровскому кафедральному собору, православные верующие торжественно встретили митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. В соборе прошла божественная литургия, которую возглавил владыка Вениамин. И в крестном ходе, и во время литургии в храме присутствовали сотни людей, в том числе учащиеся воскресных школ, молодежь. В торжествах приняли участие председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев и помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Гродненской области Константин Бурак.
Масштабное празднество стало наглядным воплощением приверженности христианским ценностям, нравственным, этическим традициям, миру и согласию, что является одним из важнейших факторов в развитии белорусской нации. -0-
Фото Леонида Щеглова.