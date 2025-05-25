В июне в Ростове-на-Дону массово перекроют улицы

— до 15 июля: на Троллейбусной от Российской до 50-летия Ростсельмаша, на Днепропетровской от Курчатова до Панфиловцев, на бульваре Комарова от Королева до Космонавтов, а также от Добровольского до Волкова, на Волкова от Комарова до моста по Белорусской через реку Темерник и на Каширской от Малиновского до Пржевальского;