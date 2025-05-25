В июне в Ростове-на-Дону массово перекроют улицы

В июне 2025 года в Ростове-на-Дону планируют массовые ограничения проезда. Частично перекрывать улицы будут в разных районах города, предупреждает департамент автодорог донской столицы.
В частности, в связи с дорожными работами ограничения введут:
— до 20 июня: на Социалистической от Театрального до Соколова, на Грисенко от Российской до 20-летия Октября;
— до 1 июля: на проспекте Сельмаш от Октябрьской площади до Веры Пановой, на площади Комбайностроителей, Тургеневской, на Капустина от Бодрой до Космонавтов, Серафимовича от Ворошиловского до Доломановского, Сладкова и на ряде других улиц;
— до 15 июля: на Троллейбусной от Российской до 50-летия Ростсельмаша, на Днепропетровской от Курчатова до Панфиловцев, на бульваре Комарова от Королева до Космонавтов, а также от Добровольского до Волкова, на Волкова от Комарова до моста по Белорусской через реку Темерник и на Каширской от Малиновского до Пржевальского;
— до 1 августа: на площади Привокзальной, а также на Малиновского от Доватора до Коммунистического.
Добавим, с 10 до 15 июня будет частично перекрыт переулок Ростовский, на участке от строения № 1 до строения № 3.
С 11 июня до 30 июля выставят перекрытия на Островского от Темерницкой до Серафимовича и на Темерницкой в створе пересечения улицы Островского, а также на Большой Садовой от Халтуринского до Большой Садовой, 21, и вдоль Халтуринского, 47/27.
С 11 июня до 10 декабря сложности с проездом сохранятся в районе Тельмана, 41. Там же будет ограничено движение пешеходов. На участке от Тельмана, 18 до Тельмана, 34 ограничат остановку и стоянку транспорта с южной стороны.
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