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Мингорисполком сообщил про оплату картой в автобусах, троллейбусах и трамваях

В Минске будет введена оплата картой в транспорте помимо метро.

Источник: Комсомольская правда

В Минске планируют ввести оплату проезда банковской картой в городском транспорте помимо метро. Подробнее об этом первый замглавы Мингорисполкома Надежда Лазаревич рассказала агентству «Минск-Новости».

В частности, минские власти планируют до конца года внедрить нововведение с покупкой билета на проезд банковской картой в наземном общественном транспорте. Пока оплата картой проезда доступна только в метро.

— Мы предоставим возможность пассажирам производить оплату проезда с использованием банковской карточки в наземном транспорте, — пообещала представитель Мингорисполкома.

Еще Лазаревич сообщила, что в Минске с 24 мая стала возможна покупка единого проездного в мобильном приложении «Оплати». Таким образом, у минчан и гостей столицы появилась возможность оформить проездной документ самостоятельно с помощью мобильного телефона.

Еще в Минске хакеры взломали рекламу бегущей строки, где появилась нецензурная брань.

Также Минобразования Беларуси высказалось о запрете смарт-часов в школах с 1 сентября.

Тем временем белорусские водители обязаны ездить с ближним светом фар с 25 мая. Здесь мы подробнее писали о том, что Госавтоинспекция Беларуси напомнила водителям о включенном ближнем свете фара и объявила специальную акцию «Внимание — дети!» с 25 мая по 5 июня 2025 года.