Мингорисполком сообщил про оплату картой в автобусах, троллейбусах и трамваях

В Минске планируют ввести оплату проезда банковской картой в городском транспорте помимо метро. Подробнее об этом первый замглавы Мингорисполкома Надежда Лазаревич рассказала агентству «Минск-Новости».
В частности, минские власти планируют до конца года внедрить нововведение с покупкой билета на проезд банковской картой в наземном общественном транспорте. Пока оплата картой проезда доступна только в метро.
— Мы предоставим возможность пассажирам производить оплату проезда с использованием банковской карточки в наземном транспорте, — пообещала представитель Мингорисполкома.
Еще Лазаревич сообщила, что в Минске с 24 мая стала возможна покупка единого проездного в мобильном приложении «Оплати». Таким образом, у минчан и гостей столицы появилась возможность оформить проездной документ самостоятельно с помощью мобильного телефона.
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