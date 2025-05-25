Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на следующей неделе

«К 15.00 на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал плюс 27,4 градуса, в центре города, на Балчуге, — плюс 28,3 градуса. Это самый теплый день с начала года. В предстоящую неделю в Центральной России будет плюс 25−30 градусов», — рассказал агентству Тишковец.