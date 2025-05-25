Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на следующей неделе

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что на следующей неделе в Центральной России будет до плюс 30 градусов.
«К 15.00 на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал плюс 27,4 градуса, в центре города, на Балчуге, — плюс 28,3 градуса. Это самый теплый день с начала года. В предстоящую неделю в Центральной России будет плюс 25−30 градусов», — рассказал агентству Тишковец.
Синоптик отметил, что ультрафиолетовый индекс — высокий (оранжевый), составляет уже шесть единиц. Человеку при таком активном солнечном воздействии необходимы защита, обязательное использование солнцезащитных средств и сокращение времени нахождения под солнечными лучами в период с десяти до 16 часов, предупредил Тишковец.