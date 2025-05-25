«Снимают клип!»: Певца Шамана и Екатерину Мизулину заметили в Ростове

— Во всех школах сегодня звучат последние звонки — волнующий, трогательный и важный этап для выпускников. Я рад в такой день представить новую песню «Первая любовь» и клип, который для многих старшеклассников, приславших свои видео, станет памятной открыткой на всю жизнь.