«Снимают клип!»: Певца Шамана и Екатерину Мизулину заметили в Ростове

Певец Шаман выпустил клип на новую песню «Первая любовь». По словам очевидцев, ранее они заметили исполнителя во время съемок в Ростове-на-Дону.
Ростовчане сообщили, что видели Шамана вместе с директором «Лиги безопасного Интернета» Екатериной Мизулиной.
— Шаман с Мизулиной сейчас снимают клип за театром Горького в Ростове, — написали очевидцы.
Позже, 24 мая, певец опубликовал клип, съемки которого и могли проходить в Донской столице.
— Во всех школах сегодня звучат последние звонки — волнующий, трогательный и важный этап для выпускников. Я рад в такой день представить новую песню «Первая любовь» и клип, который для многих старшеклассников, приславших свои видео, станет памятной открыткой на всю жизнь.
Ранее в Ростове прошел концерт Шамана. Алексей БУЛАТОВ.
Одна из сцен клипа действительно разворачивается в месте, обстановка которого напоминает территорию возле театра Горького и Театральной площади. На других кадрах — трогательные видео с участием школьников.
— Песня «Первая любовь» и клип уже доступны на основных музыкальных цифровых площадках и видеоплатформах, — сообщил Шаман на официальной странице в соцсетях.