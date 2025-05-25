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Молдове грозит наводнение: Синоптики предупреждают о мощных ливнях — подвалы и первые этажи могут оказаться в воде

Синоптики объявили очередной желтый код по всей Молдове в связи с сильными дождями.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики объявили очередной желтый код в связи с сильными дождями 26 и 27 мая по всей стране.

За счет накопления осадков будет зафиксировано количество воды 15−45 л/м².

Государственная гидрометеослужба рекомендует гражданам и властям принять меры предосторожности для предотвращения рисков, связанных со скоплением воды.

Синоптики предупредили, что погода еще больше ухудшится: на севере и западе страны пройдут сильные дожди, похолодает до +15°C, местами ожидаются грозы, порывистый ветер и риск подтоплений. Прогноз на следующую неделю также остаётся неутешительным — синоптики обещают до семи дней подряд осадков и нестабильную обстановку.

Напоминаем, что в Молдове из-за сильных дождей ожидаются подтопления: население призывают к осторожности.

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