Молдове грозит наводнение: Синоптики предупреждают о мощных ливнях — подвалы и первые этажи могут оказаться в воде

Синоптики предупредили, что погода еще больше ухудшится: на севере и западе страны пройдут сильные дожди, похолодает до +15°C, местами ожидаются грозы, порывистый ветер и риск подтоплений. Прогноз на следующую неделю также остаётся неутешительным — синоптики обещают до семи дней подряд осадков и нестабильную обстановку.