Молдове грозит наводнение: Синоптики предупреждают о мощных ливнях — подвалы и первые этажи могут оказаться в воде

Синоптики объявили очередной желтый код в связи с сильными дождями 26 и 27 мая по всей стране.
За счет накопления осадков будет зафиксировано количество воды 15−45 л/м².
Государственная гидрометеослужба рекомендует гражданам и властям принять меры предосторожности для предотвращения рисков, связанных со скоплением воды.
Синоптики предупредили, что погода еще больше ухудшится: на севере и западе страны пройдут сильные дожди, похолодает до +15°C, местами ожидаются грозы, порывистый ветер и риск подтоплений. Прогноз на следующую неделю также остаётся неутешительным — синоптики обещают до семи дней подряд осадков и нестабильную обстановку.
Напоминаем, что в Молдове из-за сильных дождей ожидаются подтопления: население призывают к осторожности.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
ПАС пытается удержать власть в Молдове любой ценой: Партийные перестановки, смена фаворитов, личное «гестапо Санду» и своя «ночь длинных ножей» — мнение.
В предвыборном списке PAS будет много известных людей со стороны, которые формально к правящей партии не имеют никакого отношения (далее…).
«До 2021 года … не было Молдовы»: министр Боля сделал странное заявление.
Высказывание вызвало волну иронии и критики в соцсетях (далее…).
В Молдове из-за сильных дождей ожидаются подтопления: население призывают к осторожности.
Гидрологическое предупреждение: риск паводков и локальных наводнений в ряде регионов страны (далее…).