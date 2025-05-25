«Мне нужно убежище»: куда исчезли субкультуры и какие сообщества появляются сейчас

«Мне нужно, чтобы меня увидели» (панки, киберготы) — протест как способ заявить о существовании. «Мне нужно убежище» (готы, анимешники) — субкультура как кокон для ранимой идентичности. «Мне нужно верить во что-то светлое» (хиппи, экоактивисты) — поиск смысла в идеализме. «Мне нужно быть частью тренда» (хипстеры) — страх одиночества и потери в мире, где «быть не как все» уже мейнстрим.