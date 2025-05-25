Губернатор В. Федорищев сообщил о важных стройках и ремонтах в Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале подвел итоги недели, рассказав о ключевых стройках и ремонтах в регионе.
В Самаре начался ремонт улицы Демократической — работы ведутся ночью на участке длиной почти 6 километров. Асфальт обновляют, устраняют провалы, ремонтируют тротуары и остановки. К 1 августа дорогу обещают привести в порядок. В целом в этом году в Самаре планируют восстановить более 70 километров дорог.
В Тольятти стартовал капитальный ремонт детской школы искусств № 1. Обновят фасад и кровлю, заменят окна и отремонтируют первые два этажа — учебный процесс при этом не остановится. Завершить работы планируют до ноября 2025 года в рамках национального проекта «Семья».
Также в Тольятти приступили к строительству трех новых детских садов — два из них возводятся по нацпроекту, один — по государственной программе региона. Общая вместимость — более 800 мест, открытие запланировано на 2027 год.
В поселке Суходол Сергиевского района возводят современный универсальный спортивный комплекс «Олимп», который заменит устаревшее воздухоопорное сооружение. В комплексе будут залы для художественной гимнастики, борьбы и общефизической подготовки, в том числе оборудованные для занятий спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Рядом уже есть бассейн и стадион — условия для тренировок значительно улучшатся.
Кроме того, завершен капитальный ремонт отделения поликлиники № 14 в Самаре, которое скоро откроется. Современное медучреждение рассчитано на обслуживание около 15 тысяч жителей микрорайона на 5-й просеке. Рядом планируется строительство диагностического отделения площадью 700 квадратных метров.
Ранее Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов химической промышленности с их профессиональным праздником.
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