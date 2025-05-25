Губернатор В. Федорищев сообщил о важных стройках и ремонтах в Самарской области

В поселке Суходол Сергиевского района возводят современный универсальный спортивный комплекс «Олимп», который заменит устаревшее воздухоопорное сооружение. В комплексе будут залы для художественной гимнастики, борьбы и общефизической подготовки, в том числе оборудованные для занятий спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Рядом уже есть бассейн и стадион — условия для тренировок значительно улучшатся.