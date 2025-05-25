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Бывший глава Белорецкого района стал инструктором-проводником

О своей новой профессии Иванюта рассказал в социальных сетях.

Источник: Комсомольская правда

Бывший глава Белорецкого района Андрей Иванюта 25 мая рассказал о своей новой работе. По словам Иванюты, сейчас он числится в федеральном реестре инструкторов-проводников.

Чтобы получить новую профессию, Иванюта прошел обучение. Сначала он сдавал теорию в Федерации спортивного туриста, а затем прошел практику на водных и пеших маршрутах.

— Было непросто, но безумно интересно! Вспомнил старые навыки, подтянул знания и теперь готов вести группы официально, — отметил он.

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