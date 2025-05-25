Ростов готовится к масштабной реконструкции теплосетей с перекрытием дорог

В Ростове-на-Дону с 11 июня по 30 июля будет полностью перекрыто движение транспорта и пешеходов на нескольких центральных улицах из-за капитального ремонта теплосетей.
Наиболее значительные ограничения коснутся улицы Островского (от Темерницкой до Серафимовича), а также участка Темерницкой на пересечении с Островского. Кроме того, будет закрыт участок Большой Садовой (от Халтуринского до дома № 21) и ограничено движение возле дома 47/27 по улице Халтуринского. Эти меры необходимы для модернизации устаревших теплосетей, обеспечивающих теплом центр города.
Параллельно, с 27 мая до конца октября, на улице Дранко (от Буденновского проспекта до дома № 112/1) будут проводиться работы по благоустройству.