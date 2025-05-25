Осадки и грозы ожидаются в понедельник в ряде регионов Казахстана

«В Акмолинской области 26 мая ночью на западе, севере ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северный, северо-западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. В Кокшетау 26 мая ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса», — говорится в сообщении.
В Астане 26 мая ожидается ветер северный, северо-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Алматинской области 26 мая на юге, в горных районах ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. На севере, юге, в горных районах области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 18−23, временами 28 м/с. В Алматы 26 мая временами ожидается гроза. Днем град. Ветер северо-западный временами порывы 18−23 м/с. В Конаеве 26 мая временами ожидается гроза. Ветер северо-западный временами порывы 18−23 м/с.
В Западно-Казахстанской области 26 мая ночью и утром на севере ожидается туман. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске 26 мая ночью и утром ожидается туман.
В области Жетысу 26 мая ночью, днем на севере, в центре, горных районах области ожидается гроза. Ветер западный на северо-востоке, в центре, горных районах области порывы 15−20, временами 23−28 м/с. На севере, центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане 26 мая ожидается гроза. Ветер западный порывы 15−20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области 26 мая днем на севере, востоке ожидаются сильный дождь, град, шквал. Днем по области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на западе, севере, востоке области 15−20 м/с. На юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске26 мая ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15−18 м/с.
В области Абай 26 мая на севере, востоке ожидаются сильный дождь, днем гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, северный на севере, юге, в центре области 15−20, порывы 25 м/с. На юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 26 мая ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15−18 м/с.
В Северо-Казахстанской области 26 мая ночью на севере ожидаются осадки (дождь, снег), днем на севере, юге, востоке области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке области порывы 15−20 м/с, днем 15−20 м/с. В Петропавловске 26 мая ветер северо-западный днем 15−20 м/с.
В Павлодарской области 26 мая на западе ожидаются осадки (дождь, снег). Днем на юге в центре области гроза. Ветер северо-западный ночью на севере области 15−20 м/с, днем порывы 15−20 м/с. Ночью на западе, севере заморозки 2 градуса. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре 26 мая ожидается ветер северо-западный днем порывы 15−20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.
В Мангистауской области 26 мая на западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау 26 мая сохраняется высокая пожарная опасность.
В Атырауской области 26 мая ожидается ветер северо-восточный, восточный днем на юге области 15−20 м/с. На севере, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 26 мая сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанайской области 26 мая на юго-востоке ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 26 мая ночью ожидаются заморозки 1−3 градуса.
В Карагандинской области 26 мая ночью на западе, севере ожидаются осадки (дождь, снег), днем на западе, востоке, юге области гроза, град. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северный, северо-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. В Караганде 26 мая ночью ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман.
В области Улытау 26 мая ночью на севере ожидаются осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер северный, северо-восточный на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. На юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане 26 мая ожидается ветер северный, северо-восточный порывы 15−20 м/с.
В Жамбылской области 26 мая на юге, в горных районах ожидается гроза, град. На севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-западный ночью в горных районах области, днем на северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 26 мая утром и днем ожидается гроза.
В Актюбинской области 26 мая ожидается ветер северо-восточный ночью на юге, востоке области порывы 15−18 м/с. На западе, юге области сохранится высокая, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылординской области 26 мая на севере, в центре ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью на севере, в центре области 15−20 м/с, днем 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде26 мая днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Туркестанской области 26 мая на юге, в горных районах ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, юге, в горных районах области 15−20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, в пустынных и предгорных районах области чрезвычайная пожарная опасность. ВШымкенте 26 мая ожидается гроза. Ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.