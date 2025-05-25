Осадки и грозы ожидаются в понедельник в ряде регионов Казахстана

В Алматинской области 26 мая на юге, в горных районах ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. На севере, юге, в горных районах области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 18−23, временами 28 м/с. В Алматы 26 мая временами ожидается гроза. Днем град. Ветер северо-западный временами порывы 18−23 м/с. В Конаеве 26 мая временами ожидается гроза. Ветер северо-западный временами порывы 18−23 м/с.