Кощунственные изображения: можно ли использовать технологии для изготовления икон

— С другой стороны, я понимаю, что часто от Церкви ждут идеала, а потому любое ему несовпадение воспринимается в штыки, — рассказывает Павел. — Если понять, что Церковь состоит из обычных людей, то временные фрески, которые были напечатаны высокотехнологичным принтером еще к Пасхе, будут радостным событием, а не поводом грустить.