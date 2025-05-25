Кощунственные изображения: можно ли использовать технологии для изготовления икон

Недавно в интернете появилось вирусное видео: принтер для вертикальной печати расписывает стены храма Донской иконы Божией Матери. Мнение пользователей резко разделилось: кто-то считает такое использование технологий хорошим знаком, пока другие сокрушаются над отношением к церковным канонам. «Вечерняя Москва» узнала, что думают эксперты по поводу этой истории.
В Мытищинском районе уже почти завершилось строительство нового каменного храма Донской иконы Божией Матери. Руководство обратилось к новым технологиям — роспись отдали под ответственность вертикальных принтеров. Машины создали образы по уже готовым работам иконописцев.
Роспись получается быстрая — всего через полтора часа образ на стене готов. По словам настоятеля храма протоиерея Артемия Литвинова, такой формат был выбран именно из-за скорости.
— Очень радостно, что к празднику Христова Воскресения мы смогли украсить храм новыми иконами, — объяснил настоятель. — Писаные и печатные иконы одинаково соответствуют православным канонам.
На подобное создание изображений настоятель получил благословение — а это самое главное.
Священник РПЦ рассказал о «черных иконах», которые не выставляют в церквях.
Несмотря на объяснения, не все прихожане согласились с позицией настоятеля. Некоторые комментаторы назвали такие новшества «коммерциализацией церкви»: мол, раньше перед написанием ликов святых молились, держали пост, а сейчас…
Трудоемкий процесс.
Анна Дубская, специалист по просветительской деятельности Подворья Патриарха Московского и всея Руси при храме святого апостола Андрея Первозванного, согласна: иконопись действительно требует огромного количества духовных и физических сил.
— Самое главное, что иконописец всегда трудится с молитвой и постом! — рассказывает Анна. — Определенным образом должна быть подготовлена поверхность для нанесения иконы — будь то доска или мокрый бетон.
Поэтому серьезный человеческий труд, даже если изображения наносят при помощи принтера, все равно есть.
Меньше осуждения.
А вот по словам реставратора икон Павла Эйлера, между написанной и распечатанной иконой действительно нет разницы.
— Можно распечатать икону из интернета на принтере, освятить и молиться, — объясняет Павел. — Все освященные изображения святых будут образами того, кто на них изображен. Другое дело, что есть грань между производством священных изображений для нужд Церкви и кощунственного изображения подобия икон не канонических или с помощью неподобающих иконе материалов.
Сам факт осуждения реставратор считает противоречащим ценностям православного христианина, ведь, как говорил Иисус Христос: «Не судите, да не судимы будете».
— С другой стороны, я понимаю, что часто от Церкви ждут идеала, а потому любое ему несовпадение воспринимается в штыки, — рассказывает Павел. — Если понять, что Церковь состоит из обычных людей, то временные фрески, которые были напечатаны высокотехнологичным принтером еще к Пасхе, будут радостным событием, а не поводом грустить.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Василий Лосев, иерей, помощник Епархиального архиерея Одинцовской епархии по правовым вопросам:
— Мы, православные христиане, молимся не краскам и изображениям. Мы молимся первообразу святого. Всякая икона, которую написали с соблюдением всех канонических правил православной церкви, есть святыня. Неважно, напечатана она при помощи принтера или написана рукой иконописца. Разницы между такими иконами нет.
Церковь активно общается с онлайн-аудиторией.
Ровно 21 год назад в Англиканской церкви была введена новая должность — веб-священник. В его обязанности входит проведение службы в интернет-приходе. «ВМ» связалась с клириком московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино, священником Захарием Савельевым и узнала, как современные технологии изменили привычную жизнь Церкви.
Онлайн-пространство давно воспринимается как действенная площадка для общения с верующими.
— Церковь воспринимает любую платформу для проповеди. В наше время проповеди в онлайн- и офлайн-пространствах часто даже совмещаются. Я сам обычно прошу помощника или алтарника писывать меня на видео, а потом выкладываю их в интернет, — рассказывает «Вечерней Москве» священник Захарий Савельев.
Современные технологии в умелых руках могут служить на благо общества и Церкви. Такая форма взаимодействия с аудиторией наиболее эффективна для современного общества, ведь она позволяет связаться даже с теми людьми, которые не имеют возможности часто ходить в церковь.
— Сейчас также распространено такое явление, как «батюшки-блогеры», — рассказывает священник. — Они очень тесно взаимодействуют с молодой аудиторией, отвечают на их вопросы о Библии, вере и светских явлениях в контексте Русской православной церкви.
Отец Захарий добавляет: священнику, который активно общается с онлайн-аудиторией, недопустимо совершать те или иные огрехи, которые иногда встречаются в жизни светского коуча или какого-то другого публичного человека. Все должно работать на благо Церкви, но не порочить ее репутацию.
Ранее эксперты рассказали, как правильно обустроить «красный угол» в современной квартире и почему нельзя хранить иконы на одной полке с книгами и фото.