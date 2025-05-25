Ремонт одного из проспектов в Астане продлили на два дня

Движение на этом участке будет перекрыто еще два дня.
«26 и 27 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон», — говорится в сообщении.
Водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Ранее сообщалось, что движение на этом участке будет ограничено с 24 по 25 мая.