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Ремонт одного из проспектов в Астане продлили на два дня

Работы по среднему ремонту по проспекту Тауелсиздик на участке от проспекта Б. Момышулы до улицы Б. Майлина продолжается. Об этом сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, передает Tengri Auto.

Движение на этом участке будет перекрыто еще два дня.

«26 и 27 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон», — говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что движение на этом участке будет ограничено с 24 по 25 мая.