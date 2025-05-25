Петербургский мегавелосипед попал в Книгу рекордов России

На ежегодном велопараде «ЗСД Фонтанка Фест» в Санкт-Петербурге был представлен гигантский трехколесный велосипед длиной 6 метров и весом около 200 кг. Уникальный транспорт, созданный для командного заезда, официально зарегистрирован в Книге рекордов России как самый большой многоместный трехколесный велосипед.