Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде простились с экс-директором школы № 100

Похороны педагога прошли 25 мая на Димитриевском кладбище.

Источник: РИА "Новости"

В Волгограде 25 мая состоялась церемония прощания с Нелли Сиротенко, бывшим директором средней школы № 100 в Кировском районе, сообщает Telegram-канал «Ритуальный патруль».

Нелли Константиновна родилась в Сталинграде в 1940 году и с детских лет хотела быть педагогом. После окончания педагогического института начала свою карьеру в качестве преподавателя английского языка. Затем заняла должность завуча, а позже возглавила школу № 100.

Заслуги Нелли Константиновны Сиротенко были отмечены почетными званиями «Отличник народного просвещения» и «Ветеран педагогического труда». Кроме того, педагога дважды избирали депутатом областного совета.

Ученики и коллеги запомнят Нелли Константиновну как опытного и мудрого педагога.

Похоронили ее на Димитриевском кладбище.