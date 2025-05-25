В Волгограде простились с экс-директором школы № 100

В Волгограде 25 мая состоялась церемония прощания с Нелли Сиротенко, бывшим директором средней школы № 100 в Кировском районе, сообщает Telegram-канал «Ритуальный патруль».
Нелли Константиновна родилась в Сталинграде в 1940 году и с детских лет хотела быть педагогом. После окончания педагогического института начала свою карьеру в качестве преподавателя английского языка. Затем заняла должность завуча, а позже возглавила школу № 100.
Заслуги Нелли Константиновны Сиротенко были отмечены почетными званиями «Отличник народного просвещения» и «Ветеран педагогического труда». Кроме того, педагога дважды избирали депутатом областного совета.
Ученики и коллеги запомнят Нелли Константиновну как опытного и мудрого педагога.
Похоронили ее на Димитриевском кладбище.