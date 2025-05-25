Собянин рассказал о благоустройстве в Нагорном и Нагатино-Садовниках

«В районах Нагорный и Нагатино-Садовники в этом сезоне продолжится комплексное благоустройство: у Изютинского пруда обустроят зоны отдыха, сцену и детские площадки; на Черноморском бульваре — озеленение и обновление спортивной инфраструктуры; у метро “Нахимовский проспект” появится современный скейт-парк; на Каширском проезде реконструируют каток с искусственным льдом и прилегающие объекты», — написал он в своем Telegram-канале.