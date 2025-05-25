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Собянин рассказал о благоустройстве в Нагорном и Нагатино-Садовниках

Собянин: благоустройство продолжится в Нагорном и Нагатино-Садовниках.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Благоустройство продолжится в районах Нагорный и Нагатино-Садовники в этом сезоне в Москве, сообщает мэр Сергей Собянин.

«В районах Нагорный и Нагатино-Садовники в этом сезоне продолжится комплексное благоустройство: у Изютинского пруда обустроят зоны отдыха, сцену и детские площадки; на Черноморском бульваре — озеленение и обновление спортивной инфраструктуры; у метро “Нахимовский проспект” появится современный скейт-парк; на Каширском проезде реконструируют каток с искусственным льдом и прилегающие объекты», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что работы направлены на повышение комфорта городской среды и создание новых общественных пространств.