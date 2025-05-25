Башкирия отправила 150-й гуммконвой в зону СВО

Сегодня, 25 мая, глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что в зону СВО отправили 150-й гуманитарный конвой. По словам руководителя республики, всего за время проведения спецоперации республика отправила более 17 тысяч тонн груза.
— Эти невероятные цифры — заслуга всех жителей нашей республики. Бойцы всегда передают благодарность тем, кто им помогает, — отметил он.
Хабиров отметил, что в гумконвое 18 автомобилей, четыре из которых бронированные, также отправлены генераторы, рации, мотоциклы, запчасти, маскировачные сети, посылки от близких и многое другое.
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