В Самаре открыта регистрация на Фестиваль бега «Королева спорта»

Мероприятие пройдёт на 2-ой очереди набережной Волги, у бассейна ЦСК ВВС. Участникам предложены различные дистанции — от 300 метров для самых маленьких до полумарафона на 21 км. Также запланированы семейные, корпоративные и костюмированные забеги, а также дистанции по северной ходьбе.