В Самаре открыта регистрация на Фестиваль бега «Королева спорта»

В Самаре продолжается регистрация на участие в Фестивале бега «Королева спорта», который состоится 12 июня при поддержке городской администрации и Самарской областной федерации лёгкой атлетики.
Мероприятие пройдёт на 2-ой очереди набережной Волги, у бассейна ЦСК ВВС. Участникам предложены различные дистанции — от 300 метров для самых маленьких до полумарафона на 21 км. Также запланированы семейные, корпоративные и костюмированные забеги, а также дистанции по северной ходьбе.
Выдача стартовых пакетов пройдёт 10 и 11 июня, в день старта — только для иногородних участников. Торжественное открытие — в 7:25, первый старт — в 7:30, «Самарская миля» стартует в 9:20.
На сегодняшний день зарегистрировано более 1000 участников. Регистрация продолжается на сайте.
Ранее мы писали, что в Самаре проходил масштабный полумарафон «Забег.РФ». Участие в забеге приняли 3 тысячи человек.
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