Почти 30 процентов сотрудников «Сибура» — женщины, сообщили в компании

Современный нефтехимик — это не просто «технарь» или ученый, добавили в «Сибуре». Это специалист, который управляет командами и процессами, развивает «soft skills», запускает внутренние стартапы и осваивает цифровые инструменты. Это и управленец, и IT-эксперт, и «международный коммуникатор». Все производственные процессы оцифрованы, а работа всё чаще ведётся в мультикультурной среде.