Почти 30 процентов сотрудников «Сибура» — женщины, сообщили в компании

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Почти 30% сотрудников «Сибура» — это женщины, при этом три четверти из них работают в производственных подразделениях, рассказали РИА Новости в нефтехимической компании в День химика, который отмечается в этом году 25 мая.
«Двадцать девять процентов сотрудников “Сибура” — женщины, при этом 76% из них трудятся в производственных подразделениях», — рассказали в «Сибуре».
«Из пяти научных директоров компании два — женщины. Средний возраст научных сотрудников — 35 лет, при этом 54% из них тоже женщины: 64% — в прикладной науке и 52% — в инновациях. Это говорит о реальной трансформации отрасли и расширении возможностей для женщин в индустриальных профессиях», — добавили там.
Там отметили, что в первую очередь в нефтехимической отрасли востребованы специалисты инженерно-производственного профиля. Одна из ключевых профессий на производствах — аппаратчик. Этот специалист управляет технологическими процессами и следит за их безопасностью. «Примечательно, что женщины тоже стали все чаще выбирать эту специальность», — добавили в компании.
В целом на 80% производственных площадок «Сибура» средний возраст главных технологов составляет 30−35 лет, а средний возраст их подчинённых — 25−28 лет. Сейчас в компании работает более 4,3 тысячи специалистов в возрасте до 27 лет, что составляет 10−15% от общего числа сотрудников. Компания ставит целью довести этот показатель до 20%.
«Овладение профессией нефтехимика требует не только фундаментальных знаний и прикладных навыков, но и реального погружения в производственную среду. Именно поэтому мы делаем акцент на подготовке кадров внутри компании», — приводится в комментарии «Сибура» цитата руководителя практики по работе с молодыми специалистами и учебными заведениями компании Ирины Шахмаметовой.
В компании объяснили, что готовы нанимать сотрудников без опыта и инвестировать в их развитие: на текущий момент 80% инженеров — это специалисты, выросшие внутри «Сибура».
Современный нефтехимик — это не просто «технарь» или ученый, добавили в «Сибуре». Это специалист, который управляет командами и процессами, развивает «soft skills», запускает внутренние стартапы и осваивает цифровые инструменты. Это и управленец, и IT-эксперт, и «международный коммуникатор». Все производственные процессы оцифрованы, а работа всё чаще ведётся в мультикультурной среде.
«Сибур» даже ввел новый термин «бирюзовые воротнички», чтобы подчеркнуть, что современные рабочие — новаторы, занятые интеллектуальным трудом, в инженер будущего — технологичный, высокоинтеллектуальный специалист, способный управлять сложным современным оборудованием. Бирюзовый признан цветом 2026 года и олицетворяет трансформацию, интеллект и технологичность", — заключили в компании.
«Сибур» — крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция «Сибура» используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.