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Калининградцам показали копию аппарата для переливания крови из музея янтаря

Калининградцы могут увидеть в Музее янтаря увидеть уникальный прибор: копию аппарата для переливания крови.

Источник: группа правительства Калининградской области ВКонтакте.

Об этом рассказывает паблик правительства региона «ВКонтакте».

В тридцатые годы сделали несколько таких агрегатов по запатентованной технологии и ёмкостей для хранения крови, но широкого применения они не нашли. Возможно, потому что янтарь оказался слишком дорогим для массового изготовления из него медицинских приборов. Впоследствии открытие подарило аналог подешевле. Из амброида и стали делать аппараты для переливания.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области появился ещё один Музей истории крестьянского быта.