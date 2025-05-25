Калининградцам показали копию аппарата для переливания крови из музея янтаря

В тридцатые годы сделали несколько таких агрегатов по запатентованной технологии и ёмкостей для хранения крови, но широкого применения они не нашли. Возможно, потому что янтарь оказался слишком дорогим для массового изготовления из него медицинских приборов. Впоследствии открытие подарило аналог подешевле. Из амброида и стали делать аппараты для переливания.