Сине-бело-голубая флотилия в честь 100-летия «Зенита» проплыла в Петербурге

Отплыла флотилия от «Газпром Арены», затем она добралась до стадиона «Петровский», после дошла до Петропавловской крепости. Далее теплоходы проплыли мимо стрелки Васильевского острова, Медного всадника. Конечная остановка — «Win City — город в Зените» у «Севкабель Порта», где проходит музыкальный фестиваль.
Сегодня «Зенит» отмечает свое столетие. История сине-бело-голубых началась с создания футбольных команд при Ленинградском металлическом заводе в 1925 году. В 1936 году команда получила название «Сталинец», а в 1940 году была переименована в «Зенит».