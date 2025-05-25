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Сине-бело-голубая флотилия в честь 100-летия «Зенита» проплыла в Петербурге

В Петербурге по главным водным рекам и каналам Северной столицы отправилась сине-бело-голубая флотилия. Теплоходы с игроками и легендами футбольного клуба «Зенит» были тематически празднично оформлены.

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Отплыла флотилия от «Газпром Арены», затем она добралась до стадиона «Петровский», после дошла до Петропавловской крепости. Далее теплоходы проплыли мимо стрелки Васильевского острова, Медного всадника. Конечная остановка — «Win City — город в Зените» у «Севкабель Порта», где проходит музыкальный фестиваль.

Сегодня «Зенит» отмечает свое столетие. История сине-бело-голубых началась с создания футбольных команд при Ленинградском металлическом заводе в 1925 году. В 1936 году команда получила название «Сталинец», а в 1940 году была переименована в «Зенит».