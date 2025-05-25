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Гандболистки из Ростова уступили ЦСКА в финале Суперлиги

ГК «Ростов-Дон» уступил ЦСКА в финале Суперлиги со счетом 27:25.

Источник: Комсомольская правда

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» остановился в шаге от восьмого титула чемпиона России, сообщил в Telegram врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Финальный матч прошел в Москве. Мы уступили ЦСКА со счетом 27:25. Несмотря на поражение, наши гандболистки показали невероятную силу духа, — отметил Юрий Слюсарь.

Донской глава поблагодарил игроков и тренеров за отличный сезон, а также выразил уверенность, что следующий сезон будет еще ярче.

— Желаю команде новых побед, — написал Юрий Слюсарь.

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