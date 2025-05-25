Путин направил приветствие участникам чемпионата «Профессионалы»

Чемпионат «Профессионалы» — это часть Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Финал в Нижнем Новгороде — первое итоговое мероприятие этого года. Тема деловой программы — «Профессионалы: роль лидеров в формировании человеческого капитала России». Участники обсудят стратегические вопросы технологий лидерства и подготовки рабочих кадров. Предметами дискуссии станут также повышение роли лидеров в формировании карьерных траекторий, программа наставничества, создание условий для саморазвития и профессионального роста. Ключевые партнеры Нижегородской области познакомят с лучшими практиками формирования кадрового потенциала и расскажут о взаимодействии с профессиональными образовательными организациями.