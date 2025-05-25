Путин направил приветствие участникам чемпионата «Профессионалы»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников стартовавшего в Нижнем Новгороде чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и заявил, что эти соревнования содействуют популяризации рабочих профессий и совершенствованию системы среднего профобразования, передает корреспондент РИА Новости.
Финал чемпионата «Профессионалы» в сфере креативных индустрий и информационных технологий будет проходить в Нижнем Новгороде c воскресенья по 30 мая.
«Такие масштабные, востребованные проекты, как ваш чемпионат, содействуют популяризации рабочих профессий, совершенствованию системы среднего профессионального образования в соответствии с современными запросами экономики и потребностями высокотехнологичных производств. И конечно, участие в соревнованиях предоставляет ребятам отличную возможность приобщиться к традициям творческого, созидательного труда, его идеалам и ценностям», — говорится в приветственной телеграмме участникам чемпионата, которую зачитали на торжественной церемонии открытия соревнований.
Глава государства отметил, что приехавшие в Нижний Новгород студенты колледжей и техникумов, ученики старших классов и молодые специалисты, выбравшие для себя работу в сфере креативных индустрий и информационных технологи, достойно прошли всю соревновательную дистанцию и убедительно показали свои знания и навыки.
Кроме того, Путин передал слова признания преподавателям и наставникам участников чемпионата, которые «щедро делятся своим опытом и секретами мастерства».
Чемпионат «Профессионалы» — это часть Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Финал в Нижнем Новгороде — первое итоговое мероприятие этого года. Тема деловой программы — «Профессионалы: роль лидеров в формировании человеческого капитала России». Участники обсудят стратегические вопросы технологий лидерства и подготовки рабочих кадров. Предметами дискуссии станут также повышение роли лидеров в формировании карьерных траекторий, программа наставничества, создание условий для саморазвития и профессионального роста. Ключевые партнеры Нижегородской области познакомят с лучшими практиками формирования кадрового потенциала и расскажут о взаимодействии с профессиональными образовательными организациями.