Нижегородский губернатор высказался о чемпионате «Профессионалы» в регионе

Чемпионат «Профессионалы» — это часть Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Финал в Нижнем Новгороде — первое итоговое мероприятие этого года. Соревнования пройдут по компетенциям креативных индустрий и информационных технологий. В них примут участие слушатели колледжей и техникумов, а также учащиеся старших классов школ. В индустриальном зачете свое профессиональное мастерство покажут молодые специалисты, в международном — конкурсанты из других государств. Они будут соревноваться на площадке Федерального технопарка профессионального образования. Общая численность участников финала — более 3 тысяч человек, из них 195 — конкурсанты.