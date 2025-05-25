Нижегородский губернатор высказался о чемпионате «Профессионалы» в регионе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил участников стартовавшего в Нижнем Новгороде чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» работать в регионе, передает корреспондент РИА Новости.
Финал чемпионата «Профессионалы» в сфере креативных индустрий и информационных технологий будет проходить в Нижнем Новгороде c воскресенья по 30 мая.
«В последнее время мы наблюдаем тенденции, что успешные ребята идут не в вузы, а в колледжи. И уже примерно 60% выпускников школ идут в первую очередь в организации (среднего профессионального образования) СПО. И тот факт, что вы участвуете в главном событии, посвященному среднему профессиональному образованию, — это очень здорово», — сказал Никитин.
Глава региона отметил, что чемпионат «разросся» по компетенциям и стал чрезвычайно масштабным: в Нижнем Новгороде соревнуются будущие профессионалы в областях режиссуры, графического дизайна, веб-дизайна, программирования и кибербезопасности. Никитин отметил, что креативные индустрии и информационные технологии — это именно то, в чем сильны нижегородцы, и с чем связывают будущее региона.
«После того, как закончите учебу, после того, как победите или просто поучаствуете, приезжайте, конечно же, работать к нам. Мы вас ждем с удовольствием», — подчеркнул губернатор.
Чемпионат «Профессионалы» — это часть Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Финал в Нижнем Новгороде — первое итоговое мероприятие этого года. Соревнования пройдут по компетенциям креативных индустрий и информационных технологий. В них примут участие слушатели колледжей и техникумов, а также учащиеся старших классов школ. В индустриальном зачете свое профессиональное мастерство покажут молодые специалисты, в международном — конкурсанты из других государств. Они будут соревноваться на площадке Федерального технопарка профессионального образования. Общая численность участников финала — более 3 тысяч человек, из них 195 — конкурсанты.