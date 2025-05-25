В Ростове-на-Дону выросли цены на зубную пасту

В Ростовской области, в том числе в Ростове-на-Дону, зафиксировали изменение стоимости зубной пасты. Цены опубликовали на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Оказалось, что 100 мл самой обычной зубной пасты в апреле 2025 года в среднем продавали по 175 рублей, и это на было 15−16 рублей больше, чем в апреле и мае 2024 года (159,57 рубля, а также 160,24 рубля).
Указанные цифры показывают среднее значение. Насколько изменились в цене самые дорогие зубные пасты, точно сказать нельзя.
Добавим, также вместе с пастами изменилась стоимость зубных щеток. По данным ЕМИСС, в среднем за год разница составила 5,7 рубля.
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