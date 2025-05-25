Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону выросли цены на зубную пасту

Зубная паста и зубные щетки подорожали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, в том числе в Ростове-на-Дону, зафиксировали изменение стоимости зубной пасты. Цены опубликовали на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Оказалось, что 100 мл самой обычной зубной пасты в апреле 2025 года в среднем продавали по 175 рублей, и это на было 15−16 рублей больше, чем в апреле и мае 2024 года (159,57 рубля, а также 160,24 рубля).

Указанные цифры показывают среднее значение. Насколько изменились в цене самые дорогие зубные пасты, точно сказать нельзя.

Добавим, также вместе с пастами изменилась стоимость зубных щеток. По данным ЕМИСС, в среднем за год разница составила 5,7 рубля.

Подпишись на нас в Telegram.