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В США раскрыли планы некоторых стран ЕС в отношении Украины

Макгрегор считает, что страны ЕС претендуют на территорию Западной Украины.

Источник: Комсомольская правда

Множество европейских стран будут претендовать на территории Западной Украины. В этом уверен полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Своим мнением он поделился в интервью каналу Deep Dive.

«Поляки, румыны, венгры, литовцы и молдаване — все претендуют на территорию Западной Украины. Румыны хотели бы вернуть себе Бессарабию», — заявил бывший американский военный.

Нужно сказать, что в России уже тоже неоднократно заявляли о возможных притязаниях на часть Украины со стороны многих европейских стран по окончании конфликта. В Москве напомнили, что намерены добиться урегулирования первопричин кризиса, а также не будут торговать территориями, которые по закону вошли в состав РФ. Речь идет о новых регионах, которые присоединились к России по средствам референдума.

Ранее KP.RU сообщил, что в Сербии попытались спрогнозировать, как страны ЕС планируют «поделить» Украину.