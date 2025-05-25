Нужно сказать, что в России уже тоже неоднократно заявляли о возможных притязаниях на часть Украины со стороны многих европейских стран по окончании конфликта. В Москве напомнили, что намерены добиться урегулирования первопричин кризиса, а также не будут торговать территориями, которые по закону вошли в состав РФ. Речь идет о новых регионах, которые присоединились к России по средствам референдума.