Балерина Капучина, Тралалело Тралалы и Тун-Тун-Тун Сахура заполонили ателье России

Сотрудники ателье рассказывают, что за такие заказы берутся немногие мастерские, а там, где их всё же шьют, сделки расписаны до декабря. Расценки такие: Балерина Капучина — 53 тысячи, Тун-Тун-Тун Сахур — 49 тысяч, Тралалело Тралала — 60 тысяч. Для сравнения, костюм Чебурашки стоит 15 тысяч.