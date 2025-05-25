Путин поприветствовал гостей и участников чемпионата «Профессионалы»

Президент заявил об успешном завершении соревновательной программы молодыми специалистами и учащимися, прибывшими в Нижний Новгород для участия в чемпионате, отметив высокий уровень их подготовки и профессионализма. Он также выразил признательность преподавательскому и наставническому составу за вклад в подготовку конкурсантов и их готовность к обмену опытом и знаниями.