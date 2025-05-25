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Киркоров заявил, что планирует перезахоронить мать в Москве рядом с отцом

Прах Виктории Киркоровой покоится на кладбище в столице Болгарии, рядом с родными.

Источник: Аргументы и факты

Певец Филипп Киркоров заявил, что планирует перезахоронить свою мать на Троекуровском кладбище рядом с отцом. Об этом артист рассказал на программе «Однажды… “на НТВ.

Прах Виктории Киркоровой покоится на кладбище в столице Болгарии, рядом с родными.

«Я планирую перенести прах мамы сюда, к папе, и сделать перезахоронение. Занимаюсь документами… так как хотел бы, чтобы мама была с папой», — сообщил певец.

Ранее представитель Филиппа Киркорова рассказала о его состоянии после полученного ожога. Артист получил ожог на концерте в конце апреля.