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В Перми прокуратура защитила жилищные права студентки-сироты

Отца и мать девушки лишили родительских прав 16 лет назад.

Источник: Комсомольская правда

Пермская транспортная прокуратура провела проверку по обращению сироты, оставшейся без попечения родителей 16 лет назад. Отца и мать девушки лишили родительских прав в 2009 году.

Заявительница завершает обучение в Пермском филиале ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» и утрачивает право на пользование общежитием. Транспортная прокуратура направила заявление в районный суд с иском обязать администрацию Ординского муниципального округа предоставить сироте благоустроенное жилое помещение.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение решения стоит на контроле надзорного органа.