В Перми прокуратура защитила жилищные права студентки-сироты

Пермская транспортная прокуратура провела проверку по обращению сироты, оставшейся без попечения родителей 16 лет назад. Отца и мать девушки лишили родительских прав в 2009 году.
Заявительница завершает обучение в Пермском филиале ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» и утрачивает право на пользование общежитием. Транспортная прокуратура направила заявление в районный суд с иском обязать администрацию Ординского муниципального округа предоставить сироте благоустроенное жилое помещение.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение решения стоит на контроле надзорного органа.