Актёр из сериалов «Ваша честь» и «Семейный детектив» умер в 83 года

Известно, что Геннадий Третьяков родился в 1941 году. Он получил образование в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского. В его послужном списке роли в фильмах и сериалах, среди которых «Мужчины не плачут» (2005), «Ваша честь» (2006), «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» (2009), «Детективное агентство “Иван да Марья” (2010), “Инсайт” (2009), “Семейный детектив” (2012−2013) и прочие.