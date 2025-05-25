В Госдуме рассказали о строительстве многоквартирных деревянных домов в РФ

Через два года могут появиться первые многоквартирные деревянные дома, сообщил первый зампред комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.
По его словам, деревянные дома рассматриваются как конкурентноспособный, но не самый дешевый вариант строительства.
Кошелев отметил, что в рамках реализации проекта будет проведен комплекс исследовательских работ, направленных, в частности, на обеспечение пожарной, сейсмической и механической безопасности.
«Это дома высотой в четыре этажа: два в тверском Торжке и два в вологодском Соколе», — добавил он.
По словам Кошелева, первое деревянное здание на 16 квартир уже введено в эксплуатацию в новосибирском поселке Ложок.
Ранее стало известно, что в Москве с начала года для жилья по реновации освободили 22 стройплощадки.