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В Госдуме рассказали о строительстве многоквартирных деревянных домов в РФ

Первые дома из дерева могут появиться уже через два года.

Источник: Аргументы и факты

Через два года могут появиться первые многоквартирные деревянные дома, сообщил первый зампред комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.

По его словам, деревянные дома рассматриваются как конкурентноспособный, но не самый дешевый вариант строительства.

Кошелев отметил, что в рамках реализации проекта будет проведен комплекс исследовательских работ, направленных, в частности, на обеспечение пожарной, сейсмической и механической безопасности.

«Это дома высотой в четыре этажа: два в тверском Торжке и два в вологодском Соколе», — добавил он.

По словам Кошелева, первое деревянное здание на 16 квартир уже введено в эксплуатацию в новосибирском поселке Ложок.

Ранее стало известно, что в Москве с начала года для жилья по реновации освободили 22 стройплощадки.