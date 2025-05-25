Недвижимость в США, бизнес в России и уход со сцены: певице Анжелике Варум — 56

Анжелика Варум была гостем творческого вечера Игоря Крутого в честь его 70-летия.
В понедельник, 26 мая 2025 года, заслуженной артистке России Анжелике Варум исполнится 56 лет. За последние два года певица практически исчезла из публичного пространства. Однако она не исчезла из шоу-бизнеса полностью — артистка продолжает выступать на закрытых корпоративах. Подробнее о пути певицы, становлении, личной жизни и скандалах — подробнее в материале URA.RU.
От Марии из Львова до звезды российской эстрады.
Мария Юрьевна Варум (настоящее имя певицы) родилась 26 мая 1969 года в украинском Львове в творческой семье. Ее отец, Юрий Варум (1949−2014), был известным композитором, а мать Галина Михайловна Шаповалова — театральным режиссером. Именно отец сыграл ключевую роль в становлении будущей звезды, создав из дочери Маши российскую эстрадную певицу Анжелику Варум.
После неудачной попытки поступить в Театральный институт имени Бориса Щукина, Мария стала работать бэк-вокалисткой на студии отца. Некоторое время она была клавишницей в группе «Комбинация», а затем по просьбе отца записала песни «Полуночный ковбой» и «Здравствуй и прощай», которые быстро стали хитами.
Дебют певицы под псевдонимом Анжелика Варум состоялся в программе «Утренняя звезда» и в «Олимпийском» с песней «Полуночный ковбой». В 1991 году вышел первый диск «Good Bye, мой мальчик», положивший начало ее сольной карьере.
Хиты, альбомы и «визитные карточки» Варум.
С пяти лет Варум начала учиться игре на фортепиано, позже освоила игру на гитареФото: Владимир Вяткин / РИА Новости.
За свою карьеру Анжелика Варум выпустила 16 номерных альбомов. Настоящий прорыв произошел в 1993 году с выходом альбома «Ля-ля-фа», который содержал один из главных хитов певицы — песню «Городок», ставшую ее «визитной карточкой» и финальной заставкой одноименной телепрограммы.
Альбом «Осенний джаз» (1995) принес Варум премию «Овация» как «Лучший альбом» года, а сама певица была признана «Лучшей певицей» 1995 года. Песни «Зимняя вишня», «Художник, что рисует дождь», «Ни ответа, ни привета» занимали верхние строчки хит-парадов и до сих пор остаются в активном ротации радиостанций.
Примечательно, что после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в 2018 году, где погибло множество людей, Варум прекратила исполнять одноименную песню. Однако, как отмечают очевидцы, недавно на закрытой вечеринке в столичном пабе певица впервые за пять лет вернула хит в репертуар.
«Служебный роман»: история любви с Леонидом Агутиным.
Творческий дуэт начался в 1997 году во время работы над записью композиции «Королева’Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости.
1997 год стал для Варум годом начала творческого сотрудничества с Леонидом Агутиным. Профессиональный союз перерос в романтические отношения, а затем и в семью. 9 февраля 1999 года у пары родилась дочь Елизавета-Мария, а в июле 2000 года они официально оформили отношения, сыграв свадьбу в Венеции.
Несмотря на публичный имидж идеальной пары, отношения Варум и Агутина не раз становились предметом обсуждения в прессе. Супруги вместе записали множество дуэтных композиций, включая «Королева», «Все в твоих руках», «Две дороги, два пути».
Любопытно, что из-за плотного гастрольного графика воспитанием дочери Елизаветы-Марии в основном занимались отец Анжелики и его новая жена. С 2003 года девушка живет в Майами, имеет американское гражданство и создала собственную рок-группу «Without Gravity» («Без притяжения»).
Бизнес Варум-Агутиных: недвижимость в США и винодельня в России.
Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум выступают на гала-концерте «Новая Волна 2015»Фото: Нина Зотина / РИА Новости.
За многие годы карьеры семья Варум-Агутиных приобрела немало активов как в России, так и за рубежом. У звездной пары есть как минимум четыре объекта недвижимости в США, которые они сдают в аренду.
По информации «Комсомольской правды» в Майами Варум и Агутин владеют квартирой площадью 170 квадратных метров в Tramp Towers, стоимость которой оценивается в 146 млн рублей. Апартаменты с роскошным интерьером и выходом на пляж можно снять за 778 тысяч рублей в месяц.
Другая квартира площадью 300 квадратных метров стоимостью 244 млн рублей находится в Голливуде. В Помпано-Бич у них есть двухэтажный дом площадью 320 квадратных метров с бассейном и собственным пирсом, оцениваемый в 390 млн рублей. В Авентуре Варум владеет трехуровневым таунхаусом.
При этом основной бизнес певица развивает в России. Как пишет «РБК» винный завод Анжелики Варум, расположенный в Темрюкском районе Краснодарского края, задекларировал доходы на сумму свыше 1 млрд рублей. Более того, предприятие получило три государственных контракта на сумму свыше 26 млн рублей по федеральному закону о госзакупках.
Позиция по СВО и исчезновение из публичного пространства.
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Последние два года заслуженная артистка России Анжелика Варум практически не появляется на публичных мероприятиях. Решение было принято после публикации, сделанной певицей в запрещенной социальной сети, где она осудила начало специальной военной операции.
«Я долго молчала. Я уже вышла из оголтелого возраста, когда можно орать на весь мир, что я против, зарабатывая баллы на сложившейся чудовищной ситуации и пользуясь одобрением большинства. Любому здравомыслящему человеку понятно, что против. Вне зависимости от исхода текущих событий, мы семимильными шагами движемся прямиком в ад! Точнее, по общечеловеческим меркам мы уже в аду», — писала Варум, продублировав свой пост и на украинском языке.
Однако, несмотря на публичную позицию, Анжелика не отказалась от выступлений на частных российских мероприятиях. В декабре 2022 певицу сняли на видео во время ее выступления в столичном пабе на закрытой вечеринке. Там, кстати, впервые после пятилетнего перерыва Анжелика исполнила песню «Зимняя вишня», которую перестала исполнять после трагедии в Кемерове в 2018 году.
Леонид Агутин в беседе с «mk.ru» так объяснил внезапное нежелание супруги «светиться»: «Почему Анжелика редко появляется на людях? Я и сам в свет редко выхожу: не люблю. Но мне приходится, потому что я отвечаю за многие вещи. А Анжелику я избавляю от этой глупости. Сам бы не ходил, но я должен».
Не только музыка: Варум в театре, кино и парфюмерии.
Певица Анжелика Варум во время съемок программы «Новогодний голубой огонек» в 2020 годуФото: РИА Новости / Пресс-служба телеканала «Россия 1».
Творческая карьера Анжелики Варум не ограничивалась только музыкой. В 1997 году режиссер Леонид Трушкин пригласил ее сыграть роль в антрепризном спектакле «Поза эмигранта» по пьесе Ганны Слуцки «Банкир». За эту роль певица стала лауреатом премии «Чайка».
Кинодебют Варум состоялся в 1999 году в фильме «Небо в алмазах» режиссера Василия Пичула. Позже она снялась в детективе «Каменская 3: Когда боги смеются» и мюзикле «Двенадцать стульев», где сыграла Эллочку-людоедку.
В 1996 году на российском рынке появились духи «Анжелика Варум», которые выпускались концерном «Калина» до 2008 года. Аромат ландыша и бутона зеленой розы стал узнаваемой частью образа певицы.