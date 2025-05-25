Недвижимость в США, бизнес в России и уход со сцены: певице Анжелике Варум — 56

«Я долго молчала. Я уже вышла из оголтелого возраста, когда можно орать на весь мир, что я против, зарабатывая баллы на сложившейся чудовищной ситуации и пользуясь одобрением большинства. Любому здравомыслящему человеку понятно, что против. Вне зависимости от исхода текущих событий, мы семимильными шагами движемся прямиком в ад! Точнее, по общечеловеческим меркам мы уже в аду», — писала Варум, продублировав свой пост и на украинском языке.