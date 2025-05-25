Запашный высказался о ситуации с детьми, получившими билет в цирк с надписью «бедолага»

«Мы находимся в Москве, но если кто-то сможет организовать поездку этим детям в Москве, то мы готовы их пригласить. Мы это делаем на регулярной основе. Недавно к нам приезжали дети из Курска, Александр Хинштейн меня об этом просил, мы их здесь встречали. Делать детям праздник — это наша прямая работа, обязанность и желание. Поэтому если детки окажутся в Москве, мы будем рады их видеть», — сказал собеседник агентства.