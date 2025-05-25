120-летие со дня рождения Шолохова: писатель и сейчас предельно актуален

Меж тем в конце «Тихого Дона» главный герой выбирает совсем не тех, кого, казалось бы, должен был выбрать. Известна история о том, как сам Алексей Толстой ездил к Шолохову в станицу Вёшенская и буквально уговаривал его, чтобы в финале Мелехов примкнул к большевикам. Но этого, как мы помним, не случилось. Финал «Тихого Дона» — это черное ледяное солнце, смотрящее не только на Мелехова, но и на всех нас, из прошлого в будущее. Сталин такой финал разрешил, решение о публикации четвертого тома он, говорят, принимал лично.