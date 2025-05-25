Бронирования отелей в Анапе упало на 60%, но в целом на внутренние туры вырос

Эксперты туристического рынка рассказали, как обстоят дела с туристическим потоком внутри страны. Этим летом куда меньше отдыхающих выбирают Анапу. Из-за крушения танкера и следов нефти на побережье, спрос на отели Анапы упал на 60−70%.
Номер в отелях эконом-класса с питанием в сутки стоит порядка 6 тыс. руб., среднего уровня — 12 тысяч.
Что касается других направлений, то показатель бронирований вырос на 9,8% относительно прошлого года.
Чаще всего отдыхающие выбирают побережье Крыма, Абхазии и Дагестан (Каспийское море).
— Рост цен в этом году по Крыму составил 10−20%. Отели без звезд стоят примерно 9,7 тыс. руб. в сутки, три звезды — 11,9 тыс. руб., четырех и пятизвездочные — 22,9 тыс. руб, — сказал Постньюс вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
На западном берегу Крыма (Саки и Евпатория) обойдутся в 4,6 и 14,6 тыс. руб.. в зависимости от категории.
На курортах Абхазии номер категории эконом с трехразовым питанием стоит 5−7 тыс. руб. Уровень выше — от 6,5 тыс. руб.
Неделя на двоих взрослых в Абхазии с завтраками обойдется в 45 тыс. руб, а все включено — в 80 тыс. рублей.