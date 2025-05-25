Бронирования отелей в Анапе упало на 60%, но в целом на внутренние туры вырос

Эксперты туристического рынка рассказали, как обстоят дела с туристическим потоком внутри страны. Этим летом куда меньше отдыхающих выбирают Анапу. Из-за крушения танкера и следов нефти на побережье, спрос на отели Анапы упал на 60−70%.