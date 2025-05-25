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Умер актер из сериалов «Ваша честь» и «Семейный детектив» Геннадий Третьяков

Актер театра и кино Геннадий Третьяков ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщил портал «Кино-театр».

Актер театра и кино Геннадий Третьяков ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщил портал «Кино-театр».

Геннадий Третьяков родился в 1941 году. Он получил профильное актерское образование в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского. Артист построил успешную карьеру, полюбившись широкому зрителю за роли в таких проектах, как «Мужчины не плачу», «Ваша честь» и «Семейный детектив». Третьяков был крайне уважаемым артистом, чей талант отмечали многие коллеги.