Умер актер из сериалов «Ваша честь» и «Семейный детектив» Геннадий Третьяков

Геннадий Третьяков родился в 1941 году. Он получил профильное актерское образование в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского. Артист построил успешную карьеру, полюбившись широкому зрителю за роли в таких проектах, как «Мужчины не плачу», «Ваша честь» и «Семейный детектив». Третьяков был крайне уважаемым артистом, чей талант отмечали многие коллеги.