Бывший районный прокурор в Ростове стал подозреваемым в деле о взятке

В Ростовской области бывшего прокурора Пролетарского района Ростова-на-Дону заподозрили в даче особо крупной взятки. Об этом со ссылкой на собственный источник в силовом блоке региона сообщает портал 1rnd.ru.
Ранее экс-прокурор уволился по собственному желанию, а через время якобы оказался в статусе подозреваемого.
По данным собеседника 1rnd.ru, в рамках этого же дела сейчас также проходит бывший заместитель прокурора одного из районов донской столицы.
Добавим, «КП — Ростов-на-Дону» не располагает официальным подтверждением опубликованной информации.
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