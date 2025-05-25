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Бывший районный прокурор в Ростове стал подозреваемым в деле о взятке

В Ростове заговорили о следствии в отношении бывшего районного прокурора.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области бывшего прокурора Пролетарского района Ростова-на-Дону заподозрили в даче особо крупной взятки. Об этом со ссылкой на собственный источник в силовом блоке региона сообщает портал 1rnd.ru.

Ранее экс-прокурор уволился по собственному желанию, а через время якобы оказался в статусе подозреваемого.

По данным собеседника 1rnd.ru, в рамках этого же дела сейчас также проходит бывший заместитель прокурора одного из районов донской столицы.

Добавим, «КП — Ростов-на-Дону» не располагает официальным подтверждением опубликованной информации.

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