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Близкая к классу Х вспышка произошла на Солнце

Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой могут провоцировать магнитные бури.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Мощная вспышка, близкая к высочайшему классу Х, произошла на Солнце в воскресенье, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

«25 мая в 19:30 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен зарегистрирована вспышка М9.0 (S14E73) продолжительностью 28 минут», — говорится в сообщении института.

Кроме того, в воскресенье произошло еще две вспышки класса М, а также одна — Х.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.