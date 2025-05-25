Минобороны России показало кадры финального этапа обмена пленными с Украиной

По словам представителей ведомства, на родину вернутся 880 военнослужащих и 120 мирных граждан, которым профильные специалисты оказывают всю необходимую помощь. В МО выразили надежду на то, что этот масштабный обмен поможет выстроить между Россией и Украиной продуктивный диалог для дальнейшего урегулирования военного конфликта.