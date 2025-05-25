Минобороны России показало кадры финального этапа обмена пленными с Украиной

Достигнутые в ходе переговоров Москвы и Киева в Стамбуле договоренности об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» выполнены в полном объеме. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны (МО) РФ.
По словам представителей ведомства, на родину вернутся 880 военнослужащих и 120 мирных граждан, которым профильные специалисты оказывают всю необходимую помощь. В МО выразили надежду на то, что этот масштабный обмен поможет выстроить между Россией и Украиной продуктивный диалог для дальнейшего урегулирования военного конфликта.
— Отдельно хотел бы поблагодарить власти Республики Беларусь за всестороннюю помощь и содействие, — передает официальный Telegram-канал министерства.
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уточнила, что 34 жителя Курской области все еще находятся в Сумах, где их удерживают Вооруженные силы Украины. Представители Службы внешней разведки РФ в свою очередь сообщили, что Украина намерена затягивать передачу России насильно удерживаемых курян.
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в этом контексте отметил, что Россия будет готова передать Украине проект документа, в котором будут отражены условия мирного урегулирования военного конфликта, после окончания обмена сторон пленными.