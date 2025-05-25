Когда в Крыму появится кумысолечение

«Пока какой-то из санаториев либо коллег просто не обратил на это (кумысолечение — ред.) внимание, не внедрил у себя в технологии», — сказал министр, отвечая на вопрос о перспективах внедрения кумысолечения в Крыму.
По мнению Ганзия, кумысолечение в Крыму появится тогда, когда местные санатории заинтересуются природным фактором оздоровления людей и этим методом лечения, тогда «кумысолечение сможет двигаться».
В России признанным лидером по производству одного из самых полезных напитков — кумыса, который традиционно изготавливается из кобыльего молока — является Башкортостан.
В Крыму лечебный кумыс производит единственная агрофирма в Белогорском районе, в селе Зеленогорское. Сезон кумыса начинается в мае и длится до октября-ноября.