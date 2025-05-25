Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда в Крыму появится кумысолечение

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости Крым. Кумысолечение в Крыму появится тогда, когда местные санатории вновь обратит на этот метод внимание и внедрят у себя. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сказал министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.

Источник: РИА "Новости"

«Пока какой-то из санаториев либо коллег просто не обратил на это (кумысолечение — ред.) внимание, не внедрил у себя в технологии», — сказал министр, отвечая на вопрос о перспективах внедрения кумысолечения в Крыму.

По мнению Ганзия, кумысолечение в Крыму появится тогда, когда местные санатории заинтересуются природным фактором оздоровления людей и этим методом лечения, тогда «кумысолечение сможет двигаться».

В России признанным лидером по производству одного из самых полезных напитков — кумыса, который традиционно изготавливается из кобыльего молока — является Башкортостан.

В Крыму лечебный кумыс производит единственная агрофирма в Белогорском районе, в селе Зеленогорское. Сезон кумыса начинается в мае и длится до октября-ноября.