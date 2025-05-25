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Экс-премьер Британии Борис Джонсон стал отцом в девятый раз

21 мая у Джонсона родился девятый ребенок — дочь Поппи Элиза Джозефин.

Источник: Аргументы и факты

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон стал отцом в девятый раз, сообщает GBnews.

В семье Бориса и его супруги Кэрри 21 мая появилась дочь Поппи Элиза Джозефин, которая стала для пары четвертым совместным ребенком. Кроме нее, в семье растут Уилф, Роми и Фрэнк.

У Джонсона также есть четверо детей от предыдущего брака с Мариной Уилер и один ребенок от Хелен Макинтайр.

Ранее The Sun сообщила, что британские тори убеждают Джонсона вернуться в политику.

По информации газеты, эти разговоры активизировались на фоне падения рейтингов оппозиционной Консервативной партии.