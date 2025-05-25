Пришла пора зонтиков: В Молдове прорвалось небо — нас ждёт неделя дождей и мрачного настроения

Погожие деньки, похоже, наступят не скоро. В Кишиневе 26 мая днем около +16 и дожди. Средняя скорость ветра — 11 км/час, максимальные порывы — 30 км/час. В принципе терпимо, но под дождём неуютно.
Ночью в столице около 12 градусов со знаком плюс, и да, ливни.
В прошлом году в Кишиневе 26 мая было +25 и сухо.
На юге Молдовы днем +19, ночью 1+3, сильный дождь.
На севере страны днем около +14, ночью + 8. И тоже дождь.
Напомним, что синоптики объявили очередной желтый код по всей Молдове в связи с сильными дождями.
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