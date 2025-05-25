Курила, пила и дебоширила: Бритни Спирс устроила скандал на борту самолета

Новый скандал с американской певицей Бритни Спирс разгорается в соцсетях. Недавно певица опубликовала пост, в котором возмутилась из-за того, что бортпроводница запретила ей курить в салоне, о чем пишет KP.RU.
Что произошло.
Певица летела домой в Лос-Анджелес после продолжительного отдыха в Мексике. Естественно, звезда воспользовалась частным самолетом, но даже отсутствие других пассажиров не помогло предотвратить скандал. Спирс рассказала об этом сама. В своей взбалмошной манере звезда рассказала, что на других рейсах ей всегда запрещали курить, но в этот раз, как показалось певице, все было по-другому. Помимо прочего, артистка заявила, что во время этого перелета впервые попробовала водку, во что верится с трудом.
«Я впервые пила водку. Но мне было так хорошо и ясно. Я сказала, что хочу закурить. На мою просьбу откликнулся мой друг. И я подумала, что это тот самолет, где можно курить. Я приношу свои извинения всем, кого обидела», — пишет Бритни.
Однако самолет оказался с самыми стандартными правилами и в какой-то момент к артистке подошла стюардесса и попросила потушить сигарету, что страшно возмутило певицу. Спирс начала возмущаться, причем скандал, очевидно, разгорелся нешуточный, и члены экипажа были вынуждены сообщить на землю о произошедшем. В аэропорту певицу уже ждали полицейские. К счастью для звезды, штраф ей не выписали, но предупреждение сделали.
Кроме запрета на курение, стюардесса вызвала негодование артистки еще одним моментом — попросила пристегнуть ремень безопасности и слишком близко подошла к артистке, тем самым «вторгнувшись в личное пространство» Спирс. Звезда жаловалась на такое «неуважение» совершенно серьезно.
Запрет на курение в салоне работает всегда и везде. В России, к примеру, размер штрафа за курение в самолете варьируется от 500 до 1500 рублей (ст. 6.24 КоАП), сообщает «Роскачество». Если же пассажир решил рискнуть и закурить во время полета, некоторые авиакомпании сажают самолет и сдают нарушителя в аэропорту посадки местным полицейским. Штраф в этом случае вырастает значительно, ведь курильщик обязан в этой ситуации компенсировать ущерб за расход топлива, наземное обслуживание, нагрузку на экипаж — сумма выходит немаленькая.
Но первое, о чем стоит помнить, и не только звездам, — курение на борту может стать причиной пожара или нанести существенный вред здоровью других пассажиров.