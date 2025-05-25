Курила, пила и дебоширила: Бритни Спирс устроила скандал на борту самолета

Певица летела домой в Лос-Анджелес после продолжительного отдыха в Мексике. Естественно, звезда воспользовалась частным самолетом, но даже отсутствие других пассажиров не помогло предотвратить скандал. Спирс рассказала об этом сама. В своей взбалмошной манере звезда рассказала, что на других рейсах ей всегда запрещали курить, но в этот раз, как показалось певице, все было по-другому. Помимо прочего, артистка заявила, что во время этого перелета впервые попробовала водку, во что верится с трудом.