Контейнеровоз с тоннами химикатов на борту затонул у берегов Индии

Контейнеровоз MSC ELSA 3 под флагом Либерии затонул в Аравийском море в 38 морских милях от побережья индийского города Кочи на юге Индии. Об этом сообщили в пресс-службе береговой охраны региона. Там же подтвердили, что на борту судна находится «опасный груз».
«На судне находилось 640 контейнеров, в том числе 13 с опасным грузом и 12 с карбидом кальция. Кроме того, в танках судна находилось 84,44 тонны дизельного топлива и 367,1 тонны мазута», — отмечается в сообщении от береговой охраны города Кочи.
Согласно имеющейся информации, судно, перевозящее контейнеры, полностью опрокинулось из-за затопления одного из отсеков. Существует риск утечки горючего. Управление по чрезвычайным ситуациям Индии советует людям, живущим рядом с морем, не подходить к предметам, которые могут быть связаны с затонувшим кораблём и оказаться на берегу во время прилива.
Ранее KP.RU сообщил, что российское грузовое судно затонуло в Средиземном море после взрыва. Была проведена спасательная операция, экипаж доставлен на берег. Отмечается, что следственным органам предстоит установить, из-за чего произошел взрыв на борту.