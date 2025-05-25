Контейнеровоз с тоннами химикатов на борту затонул у берегов Индии

Согласно имеющейся информации, судно, перевозящее контейнеры, полностью опрокинулось из-за затопления одного из отсеков. Существует риск утечки горючего. Управление по чрезвычайным ситуациям Индии советует людям, живущим рядом с морем, не подходить к предметам, которые могут быть связаны с затонувшим кораблём и оказаться на берегу во время прилива.