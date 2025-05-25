Умер актер из фильма «Прощай, шпана замоскворецкая…» Лев Бобышев

Актер театра и кино Лев Бобышев ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщили в пресс-службе Московского театра кукол (МТК), в котором он прослужил свыше 50 лет.
— Дорогой Лев Николаевич! Спасибо за все, что ты сделал для нас, своего театра и своих зрителей. Спасибо за прекрасные роли, забавные и трогательные стихи, которые ты сочинял для нас, за доброту и преданность, — передает официальный сайт культурного учреждения.
Лев Бобышев появился на свет в 1941 году. Он отучился в студии МТК под руководством Бориса Аблынина, после чего получил профильное высшее образование в Российском институте театрального искусства. Позже артист стал активно выступать на сцене театра-студии «Жаворонок», а затем — в родном МТК. Кроме того, он также снимался в фильмах, в том числе в проектах «Прощай, шпана замоскворецкая…», «Приятного аппетита» и «Китайский сервиз».