Умер актер из фильма «Прощай, шпана замоскворецкая…» Лев Бобышев

Лев Бобышев появился на свет в 1941 году. Он отучился в студии МТК под руководством Бориса Аблынина, после чего получил профильное высшее образование в Российском институте театрального искусства. Позже артист стал активно выступать на сцене театра-студии «Жаворонок», а затем — в родном МТК. Кроме того, он также снимался в фильмах, в том числе в проектах «Прощай, шпана замоскворецкая…», «Приятного аппетита» и «Китайский сервиз».