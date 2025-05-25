Москвичам посоветовали меньше находиться на улице из-за жары

В ведомстве рекомендовали сократить физическую нагрузку, пить 1,5−2 литра воды в день, отказаться от жирного, сладкого и острого, включить в рацион больше овощей и фруктов, включать кондиционер на плюс 23 — плюс 27 градусов во избежание резких перепадов температур, носить светлую просторную одежду из натуральных тканей и головной убор.