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Москвичам посоветовали меньше находиться на улице из-за жары

Москвичей призвали избегать долгого пребывания на улице из-за 30-градусной жары.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице в воскресенье из-за жары, температура воздуха поднимется выше 30 градусов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, сегодня в столице очень жарко — столбики термометров покажут выше плюс 30 градусов. Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице и следуйте нашим советам, чтобы комфортно чувствовать себя в знойную погоду», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали сократить физическую нагрузку, пить 1,5−2 литра воды в день, отказаться от жирного, сладкого и острого, включить в рацион больше овощей и фруктов, включать кондиционер на плюс 23 — плюс 27 градусов во избежание резких перепадов температур, носить светлую просторную одежду из натуральных тканей и головной убор.