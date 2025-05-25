Росавиация заявила о временных ограничениях в трех аэропортах Москвы

В трех аэропортах Москвы были введены ограничения на выпуск и прием воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах “Внуково”, “Домодедово” и “Жуковский”, — говорится в сообщении.
Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет. Самолеты отправлены на запасные аэродромы или дополнительный круг до отмены особого режима.
Нужно отметить, что за последние сутки это не первый раз, когда в московских аэропортах вводятся ограничения на взлет и посадку летательных судов. 25 мая 2025 года в 18:15 были введены ограничения. Практически сразу после их снятия, Росавиация вновь объявила об особом режиме.
Ранее KP.RU передал слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что украинские беспилотники вновь пытались атаковать Москву. Но силами российского ПВО атака была отражена. На месте падения обломков сейчас работают оперативные службы.