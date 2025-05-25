Росавиация заявила о временных ограничениях в трех аэропортах Москвы

Нужно отметить, что за последние сутки это не первый раз, когда в московских аэропортах вводятся ограничения на взлет и посадку летательных судов. 25 мая 2025 года в 18:15 были введены ограничения. Практически сразу после их снятия, Росавиация вновь объявила об особом режиме.