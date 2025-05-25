Священник РПЦ рассказал, что остановит наступление ядерной войны

По словам духовника, многих в нынешних условиях серьезно беспокоит риск нового мирового военного конфликта, в котором столкнутся ядерные державы. Он отметил, что для того, чтобы предотвратить такое развитие событий, необходимо вести праведный образ жизни, больше молиться и стремиться очистить душу от греха. Представитель РПЦ подчеркнул, что до тех пор, пока на земле есть истинно верующие люди, будет царить мир.