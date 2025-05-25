Священник РПЦ рассказал, что остановит наступление ядерной войны

Только обращение к Господу с молитвой поможет людям избежать наступления глобальной ядерной войны. Об этом рассказал СМИ священник Русской православной церкви (РПЦ).
По словам духовника, многих в нынешних условиях серьезно беспокоит риск нового мирового военного конфликта, в котором столкнутся ядерные державы. Он отметил, что для того, чтобы предотвратить такое развитие событий, необходимо вести праведный образ жизни, больше молиться и стремиться очистить душу от греха. Представитель РПЦ подчеркнул, что до тех пор, пока на земле есть истинно верующие люди, будет царить мир.
— Если останутся одни грешники, то последствия будут катастрофическими… Если люди не молятся, то Господь допускает эпидемии, а затем войны. Одной из таких может стать ядерная, — передает слова священнослужителя агентство «Кулик».
Иеромонах Феодорит предупредил, что технологический прогресс на протяжении всей истории приводил к появлению все более опасных видов вооружения, а уже в наше время одной из основных угроз стал искусственный интеллект, который может привести к концу света.
Более радикальное мнение насчет современных технологий высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Епископ заявил, что рост популярности нейросетей и бесконтрольное внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни общества приведет к утрате веры в Бога у людей, а также может стать причиной начала апокалипсиса.